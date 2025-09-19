Spento l’incendio a Tramonti dopo una notte da incubo, continua a bruciare Maiori. La testimonianza

Continua a bruciare la Costiera Amalfitana.
“Un calvario” così definisce la nottata appena trascorsa, il vice sindaco di Tramonti, Vincenzo Savino, intervenuto questa mattina in diretta a Radio Alfa.
Le fiamme a Tramonti sono state circoscritte e poi spente, ma questa mattina ignoti hanno provato nuovamente ad appiccare le fiamme anche se in un’altra zona del territorio dello stesso comune.
La zona di San Vito a Maiori è invece ancora martirizzata dalle lingue di fuoco scoppiate nella serata di ieri. Come ipotizzato in tarda serata, è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei, inviati dalla Protezione Civile, alle prime luci dell’alba. Ieri sera, il rogo, alimentato anche da forti raffiche di vento, ha costretto il sindaco ad evacuare una struttura turistica per precauzione.
Sembra chiaro che la matrice dei due roghi sia dolosa.
