Spenti i roghi in Costiera Amalfitana ma resta la devastazione, nella notte incendi nella Valle dell’Irno. Il punto

L’emergenza incendi. Il fronte del fuoco in Costiera Amalfitana che ha impegnato numerose squadre da terra è stato domato, mentre i focolai nelle zone alte hanno impegnato i mezzi aerei fino all’arrivo del buio.
Nel fare il punto della situazione i Vgili del fuoco hanno precisato che l’ultimo fronte del fuoco che ha richiesto ulteriori interventi è quello sul versante di Agerola, dalla parte della Penisola Sorrentina, dove sono intervenute altre squadre, tra cui quelle provenienti da Napoli e Castellammare di Stabia. I roghi hanno interessato diversi punti tra i comuni di Positano, Amalfi e la frazione di Tovere nel Salernitano, insieme alle alture di Agerola e Vico Equense nel Napoletano. Le operazioni sono state rese particolarmente complesse dal vento e dalla conformazione impervia dei versanti.
Fiamme anche nella Valle dell’Irno. Un vasto incendio è scoppiato ieri sera sulla collina di Pizzolano, nel territorio di Fisciano. Le fiamme sono partite dalla zona collinare estendendosi verso Vignadonica, dove si sono avvicinate pericolosamente ad alcune abitazioni e strutture ricettive. L’area dell’incendio è poco distante dal raccordo autostradale. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e della protezione civile, per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni. Le operazioni di spegnimento sono proseguite durante la notte.
Un altro incendio nella notte a Pellezzano nella zona di Cologna, mentre nel pomeriggio le fiamme sono divampate presso l’isola ecologica interessando prevalentemente materiale legnoso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine.
Questa mattina abbiamo fatto il punto sugli incendi di questi ultimi giorni e ore ma anche più in generale su questa estate con il vigile del fuoco, Roberto Noschese, vice segretario provinciale del sindacato di categoria Conapo.
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Roberto Noschese su emergenza incendi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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