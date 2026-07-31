Sparò ai ladri entrati in casa uccidendone uno, imprenditore cilentano scagionato. Il punto con La Città

Archiviate le accuse di omicidio e lesioni personali per Aurelio Valiante, l’imprenditore di Foria di Centola che il 22 giugno 2025 rispose al fuoco di una banda di tre rapinatori entrati nella sua abitazione, uccidendone uno e ferendone un altro. Il giudice del tribunale di Vallo della Lucania ha accolto la richiesta della procura, formulata sulla base delle perizie balistiche che hanno confermato la versione dei fatti fornita dall’uomo, riconoscendogli la legittima difesa domiciliare.
Valiante dovrà invece rispondere, in concorso con il fratello, di occultamento di cadavere, per aver inizialmente nascosto in un dirupo il corpo del rapinatore ucciso. Nel corso della rapina, i malviventi, di origini albanesi, si impossessarono anche dei gioielli e della pistola regolarmente detenuta dal proprietario dell’abitazione con la quale, durante la fuga, esplosero almeno tre colpi di pistola contro l’imprenditore. Valiante reagì sparando con il proprio fucile, uccidendo uno dei malviventi, Rivaldo Rusi, e ferendo gravemente uno dei complici. Del caso abbiamo parlato, questa mattina, nel collegamento con La Città di Salerno, insieme al collega Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su archiviazione caso imprenditore cilentano
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