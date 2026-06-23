Spari nella notte nel quartiere Mercatello a Salerno, indagini della Polizia. Il punto con La Città

23/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Spari d’arma da fuoco nel cuore della notte, tra domenica e lunedì, sono stati uditi dai cittadini residenti nel quartiere Mercatello a Salerno. La Polizia giunta sul posto ha trovato un bossolo in strada a via Leucosia. Sono state avviate le indagini e acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori una lite finita male.  Ne abbiamo parlato con il collega de La Città di Salerno, Domenico Gramazio. 

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Domenico Gramazio su spari a Mercatello
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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