Spari nella notte nel quartiere Mercatello a Salerno, indagini della Polizia. Il punto con La Città

Spari d’arma da fuoco nel cuore della notte, tra domenica e lunedì, sono stati uditi dai cittadini residenti nel quartiere Mercatello a Salerno. La Polizia giunta sul posto ha trovato un bossolo in strada a via Leucosia. Sono state avviate le indagini e acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.
Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori una lite finita male. Ne abbiamo parlato con il collega de La Città di Salerno, Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su spari a Mercatello
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