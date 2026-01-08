Spari contro l’auto di un imprenditore a Cava de’ Tirreni, l’uomo illeso si rifugia in un bar

08/01/2026 Cronaca Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

E’ un imprenditore di 43 anni, di Cava de’ Tirreni, operante nel settore della ristorazione e degli eventi, la persona a bordo dell’auto contro cui, ieri pomeriggio intorno alle 16, sono stati esplosi almeno quattro colpi d’arma da fuoco da due persone in sella ad uno scooter.

L’auto presa di mira, una Smart, era parcheggiata nei pressi degli uffici del giudice di pace in via Marconi a Cava de’ Tirreni. I colpi sono stati avvertiti anche dai residenti in zona. Al momento dell’attentato l’imprenditore era in auto, ma è riuscito a mettersi in salvo, rifugiandosi in un bar vicino. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini senza escludere nessuna ipotesi. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento