Spari contro l’auto di un imprenditore a Cava de’ Tirreni, l’uomo illeso si rifugia in un bar

E’ un imprenditore di 43 anni, di Cava de’ Tirreni, operante nel settore della ristorazione e degli eventi, la persona a bordo dell’auto contro cui, ieri pomeriggio intorno alle 16, sono stati esplosi almeno quattro colpi d’arma da fuoco da due persone in sella ad uno scooter.
L’auto presa di mira, una Smart, era parcheggiata nei pressi degli uffici del giudice di pace in via Marconi a Cava de’ Tirreni. I colpi sono stati avvertiti anche dai residenti in zona. Al momento dell’attentato l’imprenditore era in auto, ma è riuscito a mettersi in salvo, rifugiandosi in un bar vicino. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini senza escludere nessuna ipotesi.
