Spari al Festival del Sordo, condannati in primo grado a venti anni i due fratelli ritenuti colpevoli

Costò la vita a due biker non udenti la sparatoria del 14 luglio 2024 avvenuta all’esterno di un albergo di Capaccio Paestum dove era in corso il “Deaf International Festival 2024”, il festival internazionale del sordo.
E’ ieri è arrivata la prima sentenza per i due fratelli, Gaetano e Raffaele Ciccarelli, accusati di aver ferito a morte Ettore Crò di Napoli e Vincenzo Spera di Marsala, entrambi bikers non udenti. Il tribunale di Salerno ha riconosciuto i due fratelli di Qualiano, entrambi colpevoli condannandoli, in primo grado, a 20 anni.
I due erano stati arrestati poche ore dopo l’accaduto. Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno e della Compagnia di Agropoli avevano consentito di appurare la loro responsabilità nel gravissimo ferimento avvenuto all’esterno dell’Hotel Ariston dove tre bikers non udenti furono colpiti con 11 colpi di pistola calibro 9×21. Due dei feriti, nelle settimane successive, persero la vita. Tra l’altro, uno dei due avrebbe annunciato, in più circostanze sui social, le sue intenzioni, animate da risentimento personale, legato a questioni sentimentali, nei confronti del gruppo di bikers.
