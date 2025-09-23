Sparatoria a Salerno, due feriti. Fermati i tre responsabili

Sono tre i cittadini italiani, tutti salernitani, fermati ieri sera dai carabinieri dopo la sparatoria di ieri pomeriggio nel centro storico di Salerno, in via Dogana Vecchia, dove due cittadini tunisini sono rimasti feriti.
Si tratta dei titolari di attività di ristorazione, di 37 e 40 anni, da tempo residenti in città. Uno è stato ferito da due colpi ad entrambe le gambe, l’altro è stato ferito di striscio alla testa. Sono ricoverati al Ruggi ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.
Nei confronti dei tre salernitani fermati si ipotizza il reato di duplice tentato omicidio.
Un ulteriore impulso al controllo del territorio con l’intensificazione di mirati servizi di vigilanza. E’ quanto deciso nel corso della riunione di coordinamento convocata ieri pomeriggio dal prefetto di Salerno, Francesco Esposito, subito dopo il duplice tentato omicidio di due cittadini tunisini avvenuto nel pomeriggio nel centro storico cittadino. I carabinieri hanno fermato due uomini italiani. Alla riunione in Prefettura hanno partecipato il questore e i vertici provinciali delle forze di polizia.
