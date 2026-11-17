C’è una svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta nel fine settimana davanti a un locale in via Principe Amedeo, ancora a Cava de’ Tirreni.
Un uomo di 42 anni, originario di Ottaviano, si sarebbe costituito presentandosi alla Polizia.
Sarebbe lui il presunto autore degli spari. L’uomo avrebbe litigato con il personale del locale e, allontanato dagli addetti alla sicurezza, avrebbe estratto un revolver e fatto fuoco contro uno dei vigilantes colpendolo ad un braccio.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.