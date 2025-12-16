Spacciocchiali compie 20 anni. Domenica 21 dicembre, regali speciali ed extra sconti. In studio l’amministatore Andrea Maria Coppola

Spacciocchiali festeggia i 20 anni di attività.
Domenica 21 dicembre, appuntamento a Salerno in via Wenner 73-75 con regali speciali e extra sconti su tutti i prodotti.
Dalle 17:30, poi si accende la serata con dj-set, food & beverage: un evento spettacolare da non perdere!
Spacciocchiali, una storia di moda, ma soprattutto di salute che punta a coniugare sempre più l’accoglienza e la cura del cliente con l’alta tecnologia.
Ne abbiamo parlato in studio con l’amministratore, Andrea Maria Coppola
compleanno spacciocchiali
