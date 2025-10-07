Spaccio di cocaina ai turisti tra Positano e la Penisola Sorrentina, 7 persone nei guai

Spaccio di droga per i turisti tra la penisola sorrentina e Positano.
I carabinieri, nelle province di Napoli, Salerno, Cosenza, Lecce e Pescara, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare nei confronti di 7 persone accusate di detenzione illegale e spaccio di cocaina.
Tutto è partito da un controllo stradale effettuato nei confronti di un uomo sorpreso alla guida di un’auto mentre effettuava manovre pericolose.
Dall’indagine è emersa una fiorente attività di spaccio. Ricostruite oltre 80 cessioni di cocaina a turisti in vacanza a Positano e in Penisola Sorrentina tra marzo e ottobre 2023. Sequestrate decine di dosi di cocaina.
Due persone sono state arrestate, due sono ai domiciliari, per gli altri è stato disposto il divieto di dimora a Salerno e Positano, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.