Spaccio di cocaina e hashish, sei arresti nel Vallo di Diano e nel Napoletano

Sei persone sono state arrestate questa mattina dai Carabinieri nell’ambito di un’operazione antidroga che ha interessato i comuni di Casalbuono, Buonabitacolo e Massa di Somma in provincia di Napoli.
L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura, riguarda 6 indagati, a vario titolo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, i 6 farebbero parte di una rete di spaccio attiva in diversi comuni del Vallo di Diano, dedita alla distribuzione di significative quantità di cocaina e hashish.
