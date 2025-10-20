Spaccio di cocaina e hashish, sei arresti nel Vallo di Diano e nel Napoletano

20/10/2025 Cronaca Nessun commento
Sei persone sono state arrestate questa mattina dai Carabinieri nell’ambito di un’operazione antidroga che ha interessato i comuni di Casalbuono, Buonabitacolo e Massa di Somma in provincia di Napoli.

L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura, riguarda 6 indagati, a vario titolo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, i 6 farebbero parte di una rete di spaccio attiva in diversi comuni del Vallo di Diano, dedita alla distribuzione di significative quantità di cocaina e hashish

