Ha sottratto gioielli e orologi a una 75enne in Calabria, arrestato su un treno a Salerno

07/08/2025 Cronaca Nessun commento

È stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria, alla stazione di Salerno, un uomo appena sceso dal treno proveniente da Lamezia Terme, per il reato di truffa aggravata ai danni di 75enne.

In seguito alla segnalazione dei carabinieri che avevano ricevuto la denuncia da parte della donna, l’uomo è stato bloccato e perquisito, ed è stato trovato in possesso di gioielli in oro e orologi sottratti alla 75enne.

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

