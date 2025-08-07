Ha sottratto gioielli e orologi a una 75enne in Calabria, arrestato su un treno a Salerno

È stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria, alla stazione di Salerno, un uomo appena sceso dal treno proveniente da Lamezia Terme, per il reato di truffa aggravata ai danni di 75enne.
In seguito alla segnalazione dei carabinieri che avevano ricevuto la denuncia da parte della donna, l’uomo è stato bloccato e perquisito, ed è stato trovato in possesso di gioielli in oro e orologi sottratti alla 75enne.
