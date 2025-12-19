Sottoscritto un protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Salerno e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

19/12/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
E’ stato sottoscritto questa mattina presso la Sala Stampa “B.Agnes” di Ateneo, il Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Salerno e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno.

L’intesa si inserisce nell’ambito del dialogo interistituzionale tra mondo universitario e mondo professionale, nell’ottica di promuovere attività e progetti di cooperazione, per la creazione di nuove opportunità.

Presenti all’incontro il Rettore dell’Università di Salerno Virgilio D’Antonio e il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, Ing. Raffaele Tarateta che sentiamo al microfono di Francesco Ienco.

