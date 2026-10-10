Sostegno psicologico gratuito per bambini e adolescenti, la Regione Campania rinnova l’impegno

La Regione Campania rilancia la misura di sostegno psicologico gratuito a favore di bambini e adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti che vivono situazioni di svantaggio sociale o sono a rischio di esclusione.
L’iniziativa, prevista da una legge regionale del 2021, viene realizzata in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Campania. Punta a prevenire e contrastare il disagio psicologico e comportamentale dei minori, favorendo il benessere emotivo, la socializzazione e l’inclusione sociale. La misura sarà rafforzata e consentirà alle famiglie di accedere a un percorso gratuito di sostegno psicologico con professionisti aderenti all’iniziativa e costi coperti dalle risorse regionali.
Il percorso viene attivato su indicazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, che valuta la necessità del supporto. La famiglia può quindi scegliere lo psicologo tra i professionisti inseriti nell’elenco predisposto dall’Ordine della Campania che in passato ha già svolto un ruolo prezioso nell’attuazione degli interventi. La misura si inserisce nella più ampia attività, che vede la Campania tra le regioni più attive nel campo del sostegno al benessere psicologico.
Nel primo anno di attuazione dell’iniziativa sono stati coinvolti 1.029 psicologi, con 2.351 minori assistiti e 15.200 sedute effettuate.
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