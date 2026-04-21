Sostegno economico ai portuali. No dell’AdSP Mar Tirreno Centrale. Il punto con Gerardo Arpino Filt-Cgil Salerno

Lavoratori portuali, l’Autorità di Sistema Portuale dice no ai sostegni economici per i lavoratori.
La FILT CGIL esprime profondo sconcerto e ferma condanna rispetto alla nota con cui l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Centrale ha comunicato i motivi ostativi all’erogazione del contributo ex art. 199 alla CULP “Flavio Gioia” di Salerno. La FILT CGIL ha già formalmente richiesto l’intervento del Prefetto di Salerno affinché si attivi immediatamente un tavolo di confronto in sede di Prefettura per sanare una situazione che rischia di sfociare in una crisi sociale senza precedenti. Abbiamo fatto il punto con il Segretario Generale della Filt-Cgil Salerno, Gerardo Arpino
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Arpino su portuali
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