Sosta selvaggia, auto che transitano a gran velocità e incuria nel curvone di via Lucio Petrone. La denuncia di Maria D’Acunto

Una situazione di grave e prolungato abbandono che dura da troppi anni e che oggi appare ancora più allarmante. E’ la denuncia, fatta anche a Radio Alfa, da Maria D’Acunto, responsabile della scuola paritaria Piccole Orme, situata da oltre venticinque anni in via Luigi Guercio a Salerno.
Nel curvone di via Lucio Petrone, in direzione via Luigi Guercio, la sosta selvaggia è ormai una consuetudine quotidiana. Una pratica pericolosa che rende impossibile anche una breve fermata per consentire a una madre o a un padre di accompagnare il proprio figlio o la propria figlia all’interno della scuola, mettendo a rischio l’incolumità di bambine, bambini, genitori e personale.
Nonostante numerose segnalazioni, documentate anche da video, inutilmente. Nessun sopralluogo, nessuna risposta concreta, nessun intervento.
“Il contesto che circonda la scuola è segnato da degrado, incuria, mancanza di sicurezza, assenza di controlli, verde pubblico abbandonato e spazi lasciati al vandalismo. Tutto questo accade davanti a una scuola dell’infanzia, nel disinteresse generale”.
via lucio petrone
