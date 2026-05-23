Sospeso lo sciopero degli autotrasportatori per il caro carburanti. Il punto con Marco Sansone – Coordinatore nazionale Usb Trasporti

L’annunciato sciopero degli autotrasportatori per il caro carburanti e’ sospeso.
E’ quanto emerso ieri al termine dell’incontro, a palazzo Chigi, tra una delegazione governativa, guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e le associazioni di categoria. Il governo dovrebbe stanziare 200 milioni di euro in piu’ rispetto ai 100 milioni di euro gia’ previsti per compensare l’aumento del costo del gasolio Riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrale, sospensione di un mese dei versamenti fiscali per garantire liquidità alle imprese, costituzione di una Consulta generale per l’autotrasporto per tutte le questioni normative e il confronto con il Governo. Sono alcune delle misure illustrate a Palazzo Chigi dal Governo ai rappresentanti degli autotrasportatori. In arrivo poi altri 200 milioni, che si sommano ai 100 già previsti nel primo decreto Accise a compensazione delle perdite, sempre per i mezzi Euro 5 ed Euro 6, da fruire sotto forma di credito di imposta. Annunciata dal Governo, inoltre, la proroga del taglio delle accise. Ne abbiamo parlato in diretta con Marco Sansone – Coordinatore nazionale Usb Trasporti
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Sansone su sciopero TIR
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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