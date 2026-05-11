Sospesa la linea storica, è caos trasporti ferroviari tra Napoli e Salerno. Criticità e suggerimenti dal Gruppo Pendolari Linea Storica

Mattinata di grossi disagi per i pendolari a causa della chiusura della linea ferroviaria convenzionale Napoli San Giovanni Barra-Salerno via Cava de’ Tirreni, la cosiddetta linea storica che fino al 29 giugno è sospesa perché interessata da lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale.
Da ieri, domenica 10 maggio, sono stati istituiti servizi sostitutivi ma i problemi sono evidenti sia sul traffico regionale che nazionale. I treni regionali della relazione Napoli Centrale – Salerno – Eboli – Sapri seguono il percorso via Monte del Vesuvio con modifiche di orario e fermate. Sospensioni totali o parziali per i treni regionali e metropolitani lungo la tratta Napoli S. Giovanni Barra-Salerno. I treni regionali della relazione Nocera Inferiore-Salerno sono cancellati.
Sono stati istituiti autobus sostitutivi: quelli contrassegnati dalla lettera C finale fanno scalo diretto a Salerno, Nocera inferiore, Torre Annunziata, Napoli Centrale. I bus con la lettera D fanno fermate in tutte le stazioni. Resta il problema dell’affollamento. I bus sono insufficienti e vanno meglio distribuiti nel corso della giornata evidenziano dal Gruppo Pendolari Linea Storica. Questa mattina ne abbiamo parlato con il portavoce Alfonso Tulipano.
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Alfonso Tulipano su caos trasporti ferroviari
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