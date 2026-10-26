Sos del procuratore della Repubblica per i minorenni di Salerrno Frattini. Vietare i social ai più piccoli

26/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Intervento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, Angelo Frattini, sulle pagine del Mattino di Salerno, sul fenomeno della violenza giovanile.

Per il magistrato bisogna limitare l’utilizzo dei social ai più piccoli. Sono sempre più frequenti gli episodi di violenza nelle nostre città che vedono protagonisti ragazzi minorenni. Per parlarne questa mattina è intervento il collega Gianluca Sollazzo, de Il Mattino di Salerno. 

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Ascolta
Gianluca Sollazzo su intervento Frattini
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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