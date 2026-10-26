Sos del procuratore della Repubblica per i minorenni di Salerrno Frattini. Vietare i social ai più piccoli

Intervento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, Angelo Frattini, sulle pagine del Mattino di Salerno, sul fenomeno della violenza giovanile.
Per il magistrato bisogna limitare l’utilizzo dei social ai più piccoli. Sono sempre più frequenti gli episodi di violenza nelle nostre città che vedono protagonisti ragazzi minorenni. Per parlarne questa mattina è intervento il collega Gianluca Sollazzo, de Il Mattino di Salerno.
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Gianluca Sollazzo su intervento Frattini
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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