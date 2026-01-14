Sorpresa nei pacchi della solidarietà. Tra pasta e latte spuntano messaggi di pace disegnati dai bambini

Non solo beni di prima necessità, ma un vero e proprio “nutrimento per l’anima”.
È stata una sorpresa commovente quella che ha accolto gli operatori e i volontari della Caritas Diocesana di Salerno-Campagna-Acerno durante le operazioni di smistamento della raccolta alimentare natalizia.
All’apertura degli scatoloni donati dagli alunni della Scuola Elementare “Medaglie d’Oro” di Salerno, tra confezioni di pasta, barattoli di legumi e bottiglie di latte, sono spuntati decine di fogli colorati, disegni realizzati dai bambini sui temi della pace, della fratellanza e dell’accoglienza.
Gli alunni con i loro docenti non si sono limitati a portare del cibo, ma hanno voluto inviare un pensiero a chi quel cibo lo riceverà.
“Siamo rimasti colpiti dalla profondità e dalla purezza di questi disegni” – commenta Don Flavio Manzo, Direttore della Caritas Diocesana. “Spesso noi adulti ci perdiamo nella burocrazia o nella fatica della gestione delle emergenze. Trovare questi messaggi ci ha ricordato le parole di Gesù: ‘Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli’. I piccoli della Medaglie d’Oro ci hanno dato una lezione di teologia: la carità non è solo dare qualcosa, ma è farsi prossimi, è desiderare il bene dell’altro, è sognare un mondo senza barriere”.
I disegni dei bambini saranno conservati con cura ed esposti nelle strutture della Caritas, come promemoria quotidiano che la solidarietà ha il volto giovane e pulito del futuro.
