Sopralluogo di De Luca ai lavori in Piazza Cavour a Salerno “per San Matteo valutiamo apertura parziale”

Sopralluogo, questa mattina, da parte del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, in Piazza Cavour, sul lungomare Trieste per la riapertura del cantiere: “Quest’area abbandonata sul lungomare era diventata uno dei simboli del degrado della nostra città. Abbiamo fatto questa gara per dare un’accellerata – ha sottolineato il sindaco, precisando di voler far completare i lavori entro San Matteo, il 21 settembre “ma – ha spiegato De Luca – non credo che ce la faremo perchè abbiamo un problema per la fornitura del materiale edile, della pavimentazione, essendo in periodo estivo. Ci vogliono almeno tre mesi per avere il materiale che serve. Vedremo di fare un’apertura parziale per San Matteo, ma con un pò di pazienza la apriremo tutta” così il sindaco di Salerno che è intervenuto anche sulla chiusura della spiaggia di Torrione, Universo Beach, dove i lavori di ripascimento sono stati bloccati. “Il problema si è determinato perchè il materiale depositato anziché sabbia, come previsto dal capitolato di gara, era un materiale diverso. Dobbiamo riprendere il rapporto con l’impresa a settembre perché a giugno e a luglio i lavori sono preclusi dall’Autorità Portuale. A settembre l’impresa o rimuove tutto e mette il materiale del capitolato di gara o facciamo la rescissione del contratto” ha concluso De Luca
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De Luca su Piazza Cavour
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