Sono 59 i candidati alla successione di Rosario Battipaglia alla guida della Polizia Municipale di Salerno. Il punto con Il Mattino

29/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il Comune di Salerno cerca il successore del comandante della Polizia municipale, Rosario Battipaglia, in pensione dal prossimo anno. L’ente ha avviato le procedure di selezione per individuare la nuova guida del Corpo a partire dal prossimo 1° gennaio.

Per l’incarico dirigenziale a tempo determinato sono arrivate ben 59 candidature. Altre 19 sono state escluse per carenza di titoli. Ora la commissione giudicatrice sarà chiamata a vagliare i curricula e a condurre i colloqui selettivi tra gli aspiranti comandanti, per individuare la figura più idonea a governare la polizia municipale in una città con tante criticità dal punto di vista della viabilità e sicurezza urbana.

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Il comandante Rosario Battipaglia in servizio a Salerno dal 2021 ha gestito fasi complesse legate alla sicurezza urbana, al controllo della viabilità durante le grandi manifestazioni cittadine e al contrasto dei fenomeni di degrado. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.

Ascolta
Gianluca Sollazzo su nuovo comandante Polizia Municipale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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