Sono 100 i lavoratori Areco fermi sul cantiere AV. Il punto con Patrizia Spinelli, FENEAL UIL Salerno

Circa sessanta lavoratori egiziani, ma anche quaranta italiani, fermi sul cantiere AV, dipendenti dell’azienda Areco.
Fino a poche settimane fa regolarmente impiegati nei cantieri per la realizzazione del nuovo tratto della linea ferroviaria ad Alta Velocità fra Battipaglia e Romagnano al Monte, si sono ritrovati improvvisamente senza lavoro. Lo stop ai lavori non è dipeso da colpe delle maestranze, ma è scaturito dalla rescissione del contratto di subappalto da parte dell’appaltatore principale, il Consorzio Xenia, nei confronti della Areco srl. Quest’ultima società, tra l’altro, è finita al centro di un’indagine della Procura di Napoli in merito ai lavori di un’altra grande infrastruttura campana, la linea Alta Velocità Napoli-Bari. Abbiamo voluto afre chiarezza e ne abbiamo parlato con Patrizia Spinelli, Segretario Generale FENEAL UIL Salerno
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Spinelli su cantieri AV
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