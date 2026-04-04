Sonia Alfano, sindaca di San Cipriano Picentino lascia Fratelli d’Italia. Lo spiega in diretta a Radio Alfa

Clamoroso abbandono per Fratelli d’Italia nel salernitano.
Sonia Alfano, sindaca di San Cipriano Picentino e dirigente di Fratelli d’Italia, ha deciso di lasciare il partito guidato da Giorgia Meloni.
Una scelta che di fatto è una frattura maturata nel tempo, soprattutto nei rapporti con i riferimenti regionali che, evidentemente, negli ultimi mesi si sarebbero progressivamente incrinati. Abbiamo raccolto lo sfogo in diretta del sindaco Sonia Alfano
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Alfano su politica
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