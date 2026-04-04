Sonia Alfano, sindaca di San Cipriano Picentino lascia Fratelli d’Italia. Lo spiega in diretta a Radio Alfa

04/04/2026 Attualità, Cronaca, Politica, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Clamoroso abbandono per Fratelli d’Italia nel salernitano.

Sonia Alfano, sindaca di San Cipriano Picentino e dirigente di Fratelli d’Italia, ha deciso di lasciare il partito guidato da Giorgia Meloni. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Una scelta che di fatto è una frattura maturata nel tempo, soprattutto nei rapporti con i riferimenti regionali che, evidentemente, negli ultimi mesi si sarebbero progressivamente incrinati. Abbiamo raccolto lo sfogo in diretta del sindaco Sonia Alfano
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Alfano su politica
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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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