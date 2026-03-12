Solo il 2% della costa campana non balneabile, migliora il mare in provincia di Salerno. Il punto con Il Mattino di Salerno

12/03/2026
In Campania è confermato il dato sulla balneabilità del mare della stagionalità precedente, con il 98% di km di costa balneabile.

L’analisi della percentuale di costa eccellente mostra un miglioramento del 3% in provincia di Salerno. Brillano Costiera Amalfitana e Cilento. Migliorano alcune località mentre altre hanno avuto lievi peggioramenti. Tuffi vietati nelle solite località: Lido Spineta a Battipaglia, Sud Picentino a Pontecagnano e due tratti di Salerno, a Est del fiume Irno e il tratto di spiaggia tra Fuorni e il Picentino.

Questa mattina, abbiamo fatto il punto con il collega del Mattino di Salerno, Ernesto Rocco.
