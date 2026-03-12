Solo il 2% della costa campana non balneabile, migliora il mare in provincia di Salerno. Il punto con Il Mattino di Salerno

In Campania è confermato il dato sulla balneabilità del mare della stagionalità precedente, con il 98% di km di costa balneabile.
L’analisi della percentuale di costa eccellente mostra un miglioramento del 3% in provincia di Salerno. Brillano Costiera Amalfitana e Cilento. Migliorano alcune località mentre altre hanno avuto lievi peggioramenti. Tuffi vietati nelle solite località: Lido Spineta a Battipaglia, Sud Picentino a Pontecagnano e due tratti di Salerno, a Est del fiume Irno e il tratto di spiaggia tra Fuorni e il Picentino.
Questa mattina, abbiamo fatto il punto con il collega del Mattino di Salerno, Ernesto Rocco.
Ascolta
Ernesto Rocco su balneabilità mare
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
