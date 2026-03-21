Solidarietà, tornano le uova di pasqua dell’Ail

Tornano in questo fine settimana, in oltre cento piazze di Salerno e provincia, le Uova di Pasqua dell’AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma Multiplo). L’iniziativa di solidarietà, giunta alla 33/a edizione e posta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, è promossa a livello locale dalla sezione AIL Salerno “Marco Tulimieri” e si concluderà domenica 22 marzo. I fondi raccolti nei gazebo, grazie all’impegno dei volontari, finanzieranno le attività a supporto dei reparti ematologici dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e dell’Ospedale Tortora di Pagani. Tra i progetti sostenuti figurano il servizio taxi solidale “VIAVAIL”, dedicato ai pazienti oncoematologici soli o con difficoltà negli spostamenti, e l’assistenza domiciliare “L’Ospedale a Casa”, che garantisce continuità terapeutica e riduce il sovraffollamento ambulatoriale. La mobilitazione di questi giorni è anche l’occasione per lanciare la campagna di reclutamento di nuovi volontari: il prossimo corso di formazione gratuito si terrà il 10 e l’11 aprile presso il Centro Sociale di Salerno.
Ne abbiamo parlato con la presidente di Ail Salerno, Elvira Tulimieri.
Ascolta
Elvira Tulimieri su uova di Pasqua Ail
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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