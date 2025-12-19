Solidarietà nel nome di Samuele. Le emozioni di mamma Giulia

Il nome di Samuele continua a vivere attraverso un gesto concreto di solidarietà e speranza.
La sua storia, segnata da una straordinaria forza e da un sorriso che non ha mai smesso di illuminare chi gli era accanto, oggi diventa il motore di una campagna di crowdfunding dedicata ai bambini affetti da gravi patologie e alle loro famiglie. L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro e profondamente significativo: raddoppiare i posti letto del “Guscio”, l’Hospice pediatrico dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, una struttura che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza, il sostegno e l’accompagnamento nei momenti più delicati della vita di tanti piccoli pazienti e dei loro genitori. Samuele, originario di Polla, affetto dalla nascita da oloprosencefalia semilobare, ha insegnato a tutti il valore della resilienza, della dignità e della voglia di vivere ogni istante con intensità. Proprio per questo, la campagna porta avanti un ideale che lo ha sempre rappresentato: aiutare gli altri, anche nelle difficoltà più grandi.
Raddoppiare i posti letto significa offrire a un numero maggiore di famiglie un luogo accogliente, umano e competente, dove trovare conforto, ascolto e cure adeguate. Un obiettivo ambizioso, ma possibile grazie alla generosità di chi sceglierà di contribuire. La raccolta fondi è aperta a tutti: cittadini, associazioni, imprese e istituzioni. Ogni donazione, anche la più piccola, può trasformarsi in un aiuto concreto e duraturo. Noi ne abbiamo parlato con la mamma di Samuele, Giulia Iannuzzi
Ascolta
Iannuzzi su solidarietà
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.