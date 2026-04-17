“Solidarietà in Rotta verso il Cuore”, l’ANMI in aiuto alla Mensa della Caritas di Salerno. Ne abbiamo parlato con i responsabili

“Solidarietà in Rotta verso il Cuore” è il titolo dell’iniziativa a favore dei più fragili, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Gruppo Salerno. Sabato 18 aprile, i soci dell’ANMI Salerno serviranno pasti caldi presso la Caritas cittadina. Un’iniziativa che nasce dal principio che in mare nessuno viene lasciato indietro, e lo stesso spirito guida l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia nelle sue attività a terra.
Il gruppo salernitano e regionale dedicherà una mattinata alla solidarietà concreta, donando e servendo pasti caldi presso la Caritas di Salerno, in via D’Avossa presso l’Istituto dei Salesiani. L’obiettivo è lanciare un messaggio forte alla città: nessuno deve sentirsi invisibile.
Sarà un momento di condivisione e di ascolto, volto a trasformare un gesto quotidiano in un’eco profonda di speranza per il territorio.
Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il delegato regionale dell’Anmi, Giuseppe Palatucci, e con il presidente del gruppo di Salerno, Domenico Parisi.
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L’Anmi serve pasti alla mensa dei poveri a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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