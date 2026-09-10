“Sogni ed emozioni in una notte di fine estate”: Banca Campania Centro incontra i suoi Soci alla Comunità Emmanuel di Eboli.

Una serata di musica, bellezza e incontro, ma soprattutto un’occasione per ritrovarsi e riscoprire il valore di una comunità che continua a riconoscersi nelle relazioni, nella solidarietà e nel proprio territorio.
È questo il significato di “Sogni ed emozioni in una notte di fine estate”, l’evento promosso da Banca Campania Centro per sabato 12 settembre, a partire dalle ore 19.00, nella suggestiva cornice della Comunità Emmanuel, sui Monti di Eboli.
Un appuntamento pensato innanzitutto per i Soci della Banca, ma il cui valore va ben oltre quello di una tradizionale serata di spettacolo.
Il programma musicale vedrà protagonista l’Orchestra Filarmonica Campana, una delle realtà orchestrali più significative del territorio, in una performance capace di unire qualità artistica, suggestione ed emozione. Alla serata prenderà parte anche Espedito De Marino, raffinato interprete della tradizione musicale napoletana e per anni al fianco di Roberto Murolo, che offrirà al pubblico un ulteriore momento di grande intensità artistica.
Musiche e atmosfere accompagneranno una serata immersa in uno scenario naturale straordinario, dai Monti di Eboli aperto verso la pianura e il mare, fino all’orizzonte del Golfo.
Ma accanto al valore artistico, l’iniziativa nasce soprattutto dalla volontà di creare un momento autentico di incontro.
Banca Campania Centro ha scelto di riunire i propri Soci lontano dalle consuete sedi istituzionali, privilegiando un luogo nel quale sia possibile stare insieme, dialogare e rafforzare quel rapporto umano che costituisce uno degli elementi essenziali del modello cooperativo.
Per una Banca di Credito Cooperativo, infatti, essere banca del territorio significa non soltanto sostenere famiglie e imprese, ma contribuire alla costruzione di legami, occasioni di partecipazione e senso di appartenenza.
Particolarmente significativa è, in questa prospettiva, anche la scelta della Comunità Emmanuel come sede della manifestazione.
La Comunità rappresenta da anni un luogo di accoglienza e di accompagnamento per persone che attraversano situazioni di fragilità e percorsi di dipendenza. Un luogo nel quale, attraverso il lavoro quotidiano degli operatori, dei volontari e degli stessi ospiti, si prova ogni giorno a ricostruire autonomia, fiducia e possibilità di futuro.
Portare qui centinaia di Soci significa quindi anche aprire simbolicamente le porte della Comunità al territorio, far conoscere una realtà spesso lontana dalla vita quotidiana di molti cittadini e ricordare che una comunità autentica è tale soltanto quando è capace di non lasciare indietro nessuno.
“Abbiamo voluto che questa non fosse soltanto una bella serata – sottolinea il presidente di Banca Campania Centro, Camillo Catarozzo – ma un momento nel quale ritrovare il significato più profondo dell’essere Soci di una banca cooperativa. La musica, la bellezza del luogo e il piacere dello stare insieme assumono un valore ancora maggiore perché ci incontriamo all’interno di una realtà come la Comunità Emmanuel, dove ogni giorno si lavora per restituire speranza e futuro alle persone”.
L’iniziativa vuole così tenere insieme dimensioni diverse ma profondamente connesse: la qualità della proposta culturale, la bellezza del territorio, il piacere dell’incontro e l’attenzione sociale.
Elementi che appartengono alla storia stessa di Banca Campania Centro e alla sua concezione del credito cooperativo: una banca che misura il proprio ruolo non soltanto attraverso i risultati economici, ma anche attraverso la capacità di contribuire alla crescita civile e sociale delle comunità nelle quali opera.
Una notte di fine estate, dunque, per ascoltare musica sotto le stelle. Ma soprattutto per incontrarsi, conoscersi e ricordare che, in una comunità, “c’è posto per tutti”.
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