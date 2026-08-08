Società e firme digitali false per eludere il Fisco, 9 indagati nel Salernitano

Nove persone sono indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina, nell’ambito di un’inchiesta della procura di Lagonegro che riguarda l’utilizzo di firme digitali che sarebbero state usate a insaputa dei titolari per far risultare alcune persone amministratori e liquidatori di società e sottrarre così alla riscossione circa 120mila euro tra imposte, interessi e sanzioni.
Tra gli indagati figurano un commercialista del Salernitano e otto persone residenti nel Vallo di Diano.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato formato un falso verbale di assemblea nel quale veniva deliberata, all’insaputa dell’interessato, la nomina a liquidatore di una società.
Nel documento sarebbero state utilizzate firme digitali false riconducibili a due persone. Nel verbale sarebbero stati inoltre indicati l’amministratore unico e lo scioglimento di una società con sede ad Atena Lucana per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
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