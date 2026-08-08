Società e firme digitali false per eludere il Fisco, 9 indagati nel Salernitano

08/08/2026 Cronaca Nessun commento
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Nove persone sono indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina, nell’ambito di un’inchiesta della procura di Lagonegro che riguarda l’utilizzo di firme digitali che sarebbero state usate a insaputa dei titolari per far risultare alcune persone amministratori e liquidatori di società e sottrarre così alla riscossione circa 120mila euro tra imposte, interessi e sanzioni.

Tra gli indagati figurano un commercialista del Salernitano e otto persone residenti nel Vallo di Diano.

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Secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato formato un falso verbale di assemblea nel quale veniva deliberata, all’insaputa dell’interessato, la nomina a liquidatore di una società.

Nel documento sarebbero state utilizzate firme digitali false riconducibili a due persone. Nel verbale sarebbero stati inoltre indicati l’amministratore unico e lo scioglimento di una società con sede ad Atena Lucana per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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