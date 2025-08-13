Soccorse in mare 72 persone, la nave Sea-Watch 5 in arrivo al porto di Salerno

13/08/2025 Cronaca Nessun commento

Arriverà domani mattina la nave di ricerca e soccorso in mare Sea-Watch 5, attualmente in viaggio verso il porto di Salerno.

A bordo della nave ci sono 72 persone soccorse mentre viaggiavano su due distinte imbarcazioni.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
La Principessa Costanza 30ª Edizione, 11, 12 e 13 Agosto a Teggiano (SA)
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Il primo intervento è stato effettuato nella notte tra domenica e lunedì, quando sono state messe in salvo 6 persone che erano finite in mare. Il secondo, invece, lunedì mattina quando sono state soccorse altre 67 persone. Tra loro una donna incinta a cui si erano rotte le acque.

La Ong che ha attaccato duramente il governo denunciando il fatto che inizialmente l’Italia avrebbe risposto alla segnalazione di “pericolo di vita” con una minaccia di sanzioni e l’indicazione di rivolgersi alla Tunisia, ritenuto però Paese non sicuro. 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

Notizie correlate

Lascia un Commento