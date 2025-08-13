Soccorse in mare 72 persone, la nave Sea-Watch 5 in arrivo al porto di Salerno

Arriverà domani mattina la nave di ricerca e soccorso in mare Sea-Watch 5, attualmente in viaggio verso il porto di Salerno.
A bordo della nave ci sono 72 persone soccorse mentre viaggiavano su due distinte imbarcazioni.
Il primo intervento è stato effettuato nella notte tra domenica e lunedì, quando sono state messe in salvo 6 persone che erano finite in mare. Il secondo, invece, lunedì mattina quando sono state soccorse altre 67 persone. Tra loro una donna incinta a cui si erano rotte le acque.
La Ong che ha attaccato duramente il governo denunciando il fatto che inizialmente l’Italia avrebbe risposto alla segnalazione di “pericolo di vita” con una minaccia di sanzioni e l’indicazione di rivolgersi alla Tunisia, ritenuto però Paese non sicuro.
