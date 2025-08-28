Smartphone, caricabatterie e schede sim in carcere. Sequestro a Salerno

28/08/2025 Cronaca

Due smartphone funzionanti, tre caricabatterie e due schede sim, sono stati sequestrati nel carcere di Salerno.

Erano in una cella, nascosti in un foro della parete coperto dalla staffa che regge il televisore.

Ieri, inoltre, nel Reparto Colloqui durante un incontro con i parenti, un detenuto di origini salernitane ha nascosto della droga nelle parti intime. La Polizia Penitenziaria ha sottoposto il detenuto all’ispezione del medico di guardia che ne ha disposto il ricovero al Pronto Soccorso per controlli radiografici. Sono stati così scoperti 35 grammi di cocaina e altre quantità di hashish.  

