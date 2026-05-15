Slitta il termine dei lavori del tunnel di collegamento tra il trincerone e via Santi Martiri a Salerno. Il punto con La Città

Ennesima tegola per i lavori di collegamento tra il trincerone e via Santi Martiri a Salerno, l’area più prossima alla Cittadella giudiziaria. Il tunnel ha problemi di infiltrazioni d’acqua.
E’ quanto emerge – come riporta, il quotidiano “La Città” – da una determina pubblicata dagli uffici del Comune di Salerno con cui, ufficialmente, il termine dei lavori per “la realizzazione dei nuovi parcheggi di interscambio a via Dalmazia”, slitta di altri 45 giorni con consegna del cantiere fissata al prossimo 30 giugno. Il collaudatore dell’intervento ha segnalato «la presenza di infiltrazioni in prossimità dell’opera di attraversamento che è stata realizzata» e, inevitabilmente, ha chiesto l’eliminazione del problema.
Della questione, questa mattina, abbiamo parlato col collega Domenico Gramazio de La Città di Salerno.
Ascolta
Domenico Gramazio su lavori tunnel trincerone salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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