Sita Sud, “quei giorni” difficili da affrontare? Ferie solidali di due giorni al mese per le donne

11/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

In Sita Sud è stato siglato un nuovo e importante ampliamento dell’accordo sulle ferie solidali, già noto a livello nazionale dal 2015 quando – per primi in Italia – i lavoratori della Sita decisero di donare volontariamente giornate di ferie ai colleghi in difficoltà.
Oggi, a distanza di anni, i lavoratori di Sita Sud confermano la loro sensibilità e maturità sindacale: hanno scelto volontariamente di ampliare ulteriormente la banca delle ferie solidali, consentendo alle lavoratrici che soffrono di un ciclo mestruale regolare ma particolarmente forte di usufruire di due giornate al mese di permesso solidale, senza intaccare il proprio monte ferie e senza dover ricorrere al certificato medico.

Si tratta di un passo avanti fondamentale, perché parliamo di lavoratrici impiegate in prima linea, alla guida degli autobus, responsabili ogni giorno della sicurezza propria e dei passeggeri.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Grazie a questo accordo, le lavoratrici potranno finalmente tutelare la propria salute e la sicurezza del servizio senza subire danni economici, in un periodo storico in cui il caro vita pesa su ogni famiglia e ogni euro perso rappresenta un problema reale.


Ne abbiamo parlato con il segretario della Fit Cisl, Diego Corace

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ferie solidali
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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