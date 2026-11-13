Sistema viario della città di Salerno. L’allarme di Patrizia Spinelli, della FENEAL UIL Salerno

L’abbattimento dell’ultimo diaframma delle gallerie di Porta Ovest rappresenta un passaggio rilevante per la mobilità di Salerno.
La conclusione degli scavi sotterranei chiudendo una fase segnata da difficoltà tecniche e ritardi e valorizza il lavoro delle maestranze impegnate in uno dei cantieri più complessi del territorio salernitano. Il completamento delle gallerie, tuttavia, non coincide ancora con la piena operatività dell’infrastruttura. L’obiettivo dell’opera è collegare direttamente il porto commerciale di Salerno alla rete autostradale, con possibili effetti sulla catena logistica provinciale e regionale. Una connessione più rapida dovrebbe ridurre i tempi e i costi di trasporto per le imprese, ma i benefici dipenderanno dal completamento dell’intero sistema viario, comprese le rampe di accesso e i raccordi previsti dal progetto. A richiamare l’attenzione su questo aspetto è Patrizia Spinelli, rappresentante della FENEAL UIL Salerno . Secondo la Spinelli, senza collegamenti adeguati il rischio è che l’opera produce un effetto imbuto, concentrando i flussi di traffico nei punti di ingresso alle gallerie invece di alleggerire la viabilità urbana. Patrizia Spinelli, oggi nostra ospite in diretta
Spinelli su viabilità
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