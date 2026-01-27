Sistema Salerno, sentenza di assoluzione per Nino Savastano. La riflessione con Tommaso Siani (La Città di Salerno)

Il processo di primo grado scaturito dall’inchiesta sul cosiddetto “Sistema Salerno”, ieri, si è concluso con sentenza di assoluzione per l’ex assessore comunale e consigliere regionale Nino Savastano; due anni di condanna invece per Vittorio Fiorenzo Zoccola.
E’ quanto deciso dai giudici del tribunale di Salerno che ieri pomeriggio hanno letto la sentenza del processo nato dall’inchiesta dell’ottobre 2021 sulle cooperative sociali di Salerno e che vedeva il politico e l’imprenditore imputati di corruzione elettorale e turbativa d’asta.
Il tribunale non ha ritenuto sussistenti gli elementi raccolti nelle indagini della Procura di Salerno a carico del politico salernitano mentre per Zoccola, ritenuto il “dominus” delle società che per anni hanno gestito il servizio di manutenzione e cura del verde pubblico per conto del Comune di Salerno, è arrivata una condanna a due anni. Questa mattina ne abbiamo parlato in diretta con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
