Sisma, solo il 16% delle scuole campane rispetta le norme antisismiche. Il punto con Michele Buonomo (Legambiente)

Sono in corso da qualche giorno anche in molti comuni della provincia di Salerno i controlli negli edifici scolastici dopo che sono state avvertite le scosse di terremoto con epicentro in Irpinia.
Verifiche quanto mai opportune dal momento che in Campania solo il 12% degli edifici scolastici dispone del certificato di agibilità, solo il 40% ha beneficiato di indagini diagnostiche sui solai negli ultimi 5 anni e appena il 15% ha ricevuto interventi di messa in sicurezza sui solai. Inoltre su 427 scuole campane che sono in zona sismica, solo 71, il 16%, risulta progettato o adeguato alla normativa antisismica.
I dati che sono contenuti nell’ultimo report di Legambiente “Ecosistema scuola”’, li abbiamo commentato con Michele Buonomo, componente del direttivo nazionale di Legambiente.
Ascolta
Michele Buonomo su sicurezza scuole
