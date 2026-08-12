Sisma in Colombia. La famiglia Vicinanza, da Salerno per un matrimonio nell’epicentro del sisma, vivi per miracolo

Apprensione a Salerno per alcuni componenti di una famiglia salernitana, rimasti coinvolti nel terribile sisma che due giorni fa ha colpito la parte nord occidentale della Colombia.
Nella giornata di ieri, GianMarco Vicinanza è riuscito a mettersi in contatto con un amico a Salerno e ha rassicurato tutti. “Siamo salvi per miracolo”, ha scritto il giovane salernitano che, con il padre Angelo, noto avvocato, il fratello Armando e la cugina Adriana, calciatrice della Salernitana Femminile, era giunto in Colombia, poco distante dall’epicentro del sisma di magnitudo 7,4, per partecipare al matrimonio di Francesco Vicinanza, altro componente della famiglia, con una ragazza colombiana residente da tempo a Salerno. “La casa fortunatamente non ha ceduto, ma qui ci sono stati morti”, ha scritto al suo amico Ettore. Anche le compagne di Adriana della Salernitana Femminile, hanno avuto notizie rassicuranti sulle condizioni di salute della ragazza ma per la famiglia Vicinanza, residente nel quartiere di Pastena, il problema ora è riuscire a rientrare in Italia. Ieri sera tardi un nuovo aggiornamento. La famiglia è riuscita ad avvicinarsi a Medellin, a 300 chilometri circa dall’epicentro del sisma, con l’obiettivo di riuscire a raggiungere l’aeroporto e trovare un volo disponibile verso l’Italia anche se bisogna fare i conti con la mancanza di carburante.
I pochi distributori aperti, sono stati infatti presi d’assalto dai cittadini.
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