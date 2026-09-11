Sindaci e sindacato denunciano i ritardi nell’ampliamento del Raccordo Sa-Av. Il parere di Vicinanza della Filca Cisl

“I ritardi e la lentezza con cui procede l’allargamento e l’ammodernamento della Salerno–Avellino non sono più accettabili: su questa arteria continuiamo ad assistere a incidenti, anche gravissimi, mentre cittadini e pendolari attendono da anni una viabilità più moderna e sicura”. E’ quanto ha dichiarato Francesco Morra, sindaco del Comune di Pellezzano, commentando il grave incidente di ieri pomeriggio sul raccordo Salerno–Avellino, all’altezza di Lancusi-Baronissi.
Anche il sindacato Filca-Cisl denuncia i ritardi. Questa mattina, è intervenuto in diretta il segretario organizzativo del sindaco degli edili, Giuseppe Vicinanza che ha rivolto un pensiero anche alle persone rimaste ferite e alle loro famiglie.
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Giuseppe Vicinanza su ritardi lavori raccordo
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