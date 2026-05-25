Silvia Pisapia riconfermata sindaca a Casal Velino. Le prime dichiarazioni in diretta

Silvia Pisapia riconfermata sindaco a Casal Velino per la terza volta consecutiva.
Con la chiusura definitiva delle urne alle ore 15:00, in otto Comuni della Campania, tre nel Salernitano, la partita elettorale si è virtualmente conclusa ancora prima dell’inizio dello spoglio.
Avendo corso senza sfidanti – con una sola lista in lizza nei rispettivi territori che contano meno di 15 mila abitanti – ai candidati bastava raggiungere il quorum del 40 per cento degli aventi diritto al voto per blindare l’elezione. Un traguardo ampiamente superato da tutti già nella serata di ieri, quando l’affluenza alle 23:00 aveva già certificato la validita’ del voto.
In provincia di Salerno sono altrettanti i sindaci che blindano il municipio: si tratta di Silvia Pisapia a Casal Velino, dove alle 23:00 lo sbarramento era gia’ superato con il 51,76 per cento dei votanti.
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Pisapia riconfermata sindaco
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