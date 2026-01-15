Si ferisce con un colpo di pistola partito per errore, la polizia scopre che la deteneva illegalmente. Arrestato

Un 41enne è stato arrestato dal personale della Squadra Mobile di Salerno.
L’uomo, alcuni giorni fa, si era recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Battipaglia con una vistosa ferita alla coscia sinistra da cui fuoriusciva molto sangue.
Ai sanitari è bastato poco per capire che si trattata di una ferita provocata da un colpo di pistola poichè presentava un foro d’ingresso e di uscita con una bruciatura che circondava il foro di ingresso tipica di un’esplosione a distanza ravvicinata. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento della Polizia.
Gli agenti sono riusciti a risalire all’accaduto. In sostanza, l’uomo si è ferito da solo facendo partire per errore un colpo dalla pistola che aveva nella cintola dei pantaloni.
Presso l’abitazione dell’indagato, la polizia ha trovato una pistola replica della Beretta PX 4, modificata, munita di caricatore con 4 cartucce 380 GFL, pronta allo sparo, ed ulteriori 37 cartucce cal. 19. E’ stata trovato anche il bossolo modificato nella forma da un evidente impatto.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.