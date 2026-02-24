Sicurezza urbana, a Nocera Inferiore videosorveglianza controllata direttamente dai Carabinieri. Il punto con il sindaco De Maio

E’ stato sottoscritto ieri a Nocera Inferiore un protocollo d’intesa per la gestione dei sistemi di videosorveglianza urbana. A siglarlo il Comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Filippo Melchiorre, e il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.
Grazie al sistema di “remote control”, i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore potranno controllare da remoto e visionare in qualsiasi momento i filmati, garantendo un monitoraggio più capillare delle aree sensibili della città, garantendo una duplice funzione sia preventiva e sia repressiva, attraverso la tempestiva visione delle immagini utili all’accertamento dei reati.
L’iniziativa, è stata possibile grazie all’adesione del Comune ad uno specifico bando promosso dal ministero dell’Interno, e per il quale il prefetto di Salerno ha coordinato a livello locale una specifica cabina di regia, istituita ad hoc per la valutazione dei progetti. Il funzionamento del progetto è stato illustrato al Sindaco De Maio presso la sede del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore. Questa mattina ne abbiamo parlato in diretta con il sindaco Paolo De Maio.
Ascolta
Paolo De Maio su sicurezza urbana
