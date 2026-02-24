Sicurezza urbana, a Nocera Inferiore videosorveglianza controllata direttamente dai Carabinieri. Il punto con il sindaco De Maio

24/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

E’ stato sottoscritto ieri a Nocera Inferiore un protocollo d’intesa per la gestione dei sistemi di videosorveglianza urbana. A siglarlo il Comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Filippo Melchiorre, e il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.

Grazie al sistema di “remote control”, i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore potranno controllare da remoto e visionare in qualsiasi momento i filmati, garantendo un monitoraggio più capillare delle aree sensibili della città, garantendo una duplice funzione sia preventiva e sia repressiva, attraverso la tempestiva visione delle immagini utili all’accertamento dei reati.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

L’iniziativa, è stata possibile grazie all’adesione del Comune ad uno specifico bando promosso dal ministero dell’Interno, e per il quale il prefetto di Salerno ha coordinato a livello locale una specifica cabina di regia, istituita ad hoc per la valutazione dei progetti. Il funzionamento del progetto è stato illustrato al Sindaco De Maio presso la sede del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore. Questa mattina ne abbiamo parlato in diretta con il sindaco Paolo De Maio.
Ascolta
Paolo De Maio su sicurezza urbana
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento