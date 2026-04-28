Sicurezza sul lavoro nel settore agricolo. Flai Cgil: “I lavoratori stranieri non sempre sanno come tutelarsi”

28/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Nella giornata mondiale dedicata alla sicurezza sul lavoro, abbiamo fatto una riflessione sulle condizioni dei lavoratori del settore agricolo e agroindustriale. 

In una provincia, come quella salernitana, meta di molti migranti, sono diversi i problemi da affrontare quotidianamente tra legalità e illegalità.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

“Anche in un contesto di legalità, il problema principale resta la comunicazione e la formazione – afferma a Radio Alfa, Alferio Bottiglieri, segretario generale della Flai Cgil – i problemi relativi alla sicurezza sono, nel corso delle ispezioni, quelli maggiormente segnalati”

Ascolta
sicurezza sul lavoro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Lascia un Commento