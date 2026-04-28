Sicurezza sul lavoro nel settore agricolo. Flai Cgil: “I lavoratori stranieri non sempre sanno come tutelarsi”

Nella giornata mondiale dedicata alla sicurezza sul lavoro, abbiamo fatto una riflessione sulle condizioni dei lavoratori del settore agricolo e agroindustriale.
In una provincia, come quella salernitana, meta di molti migranti, sono diversi i problemi da affrontare quotidianamente tra legalità e illegalità.
“Anche in un contesto di legalità, il problema principale resta la comunicazione e la formazione – afferma a Radio Alfa, Alferio Bottiglieri, segretario generale della Flai Cgil – i problemi relativi alla sicurezza sono, nel corso delle ispezioni, quelli maggiormente segnalati”
Ascolta
sicurezza sul lavoro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.