Sicurezza sul lavoro, l’allarme di Mastrovito: “Problema strutturale, serve una svolta culturale”

28/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, Gianluca Mastrovito, presidente provinciale del Patronato ACLI di Salerno, richiama l’attenzione su una criticità che resta irrisolta e strutturale.

I dati INAIL relativi al 2025 parlano chiaro: in Italia si sono registrate 597.710 denunce di infortunio (+1,4%) e 1.093 casi mortali. In forte crescita anche le malattie professionali, aumentate dell’11,3% e arrivate a oltre 98mila denunce. Un trend confermato anche nei primi mesi del 2026.

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Numeri che trovano riscontro anche in provincia di Salerno, dove si contano oltre 6mila denunce di infortunio, con un numero di vittime nell’ordine della decina e un incremento delle patologie lavoro-correlate.

Non solo incidenti, ma anche condizioni lavorative segnate da stress, ritmi elevati e carichi eccessivi. In questo contesto, strumenti come la patente a punti in edilizia rappresentano un passo avanti, ma non sufficiente.

Gianluca Mastrovito è intervenuto in diretta a Radio Alfa

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mastrovito
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

 

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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