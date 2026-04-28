Sicurezza sul lavoro, l’allarme di Mastrovito: “Problema strutturale, serve una svolta culturale”

In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, Gianluca Mastrovito, presidente provinciale del Patronato ACLI di Salerno, richiama l’attenzione su una criticità che resta irrisolta e strutturale.
I dati INAIL relativi al 2025 parlano chiaro: in Italia si sono registrate 597.710 denunce di infortunio (+1,4%) e 1.093 casi mortali. In forte crescita anche le malattie professionali, aumentate dell’11,3% e arrivate a oltre 98mila denunce. Un trend confermato anche nei primi mesi del 2026.
Numeri che trovano riscontro anche in provincia di Salerno, dove si contano oltre 6mila denunce di infortunio, con un numero di vittime nell’ordine della decina e un incremento delle patologie lavoro-correlate.
Non solo incidenti, ma anche condizioni lavorative segnate da stress, ritmi elevati e carichi eccessivi. In questo contesto, strumenti come la patente a punti in edilizia rappresentano un passo avanti, ma non sufficiente.
Gianluca Mastrovito è intervenuto in diretta a Radio Alfa
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mastrovito
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