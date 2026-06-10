Sicurezza sul lavoro, clamore a Salerno per gli esiti dei controlli in un grosso cantiere edile. Le considerazioni di Patrizia Spinelli

Ha destato clamore la notizia dei controlli che ieri hanno fatto scattare sanzioni nei confronti di 13 imprese e alla sospensione di altre tre da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con i Carabinieri, all’interno di un grande cantiere edile nel centro cittadino di Salerno destinato alla realizzazione di abitazioni di prestigio.
Sono stati identificati 50 lavoratori e riscontrate diffuse e gravi irregolarità in materia di sicurezza e legislazione del lavoro. È stata inoltre individuata un’azienda che operava senza la “Patente a crediti”, in violazione del Testo Unico sulla Sicurezza. Una ditta è stata bloccata per aver impiegato personale in nero, con applicazione della maxi-sanzione e contestazioni per omessa formazione e mancata sorveglianza sanitaria. Le altre due sospensioni sono state disposte per gravi inadempienze sulla sicurezza, legate al pericolo di caduta dall’alto. Sanzionati anche il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e il Committente dei lavori, quest’ultimo per carenze negli obblighi di verifica e controllo.
Ieri, anche i dati sugli incidenti mortali sui luoghi di lavoro: 22 i morti in Campania nei primi quattro mesi del 2026. Un dato superiore alla media nazionale di 8. La mappatura del rischio evidenzia criticità marcate nelle province di Salerno e Caserta che si collocano in zona rossa, con indici rispettivamente pari a 21,7 e 10,7. A fine aprile, la Campania registra quasi 6mila denunce di infortunio in occasione di lavoro. Con 4 vittime sui luoghi di lavoro, quello delle costruzioni è ad oggi il settore più colpito in Campania. Per tornare sulla questione sicurezza abbiamo chiesto un intervento in diretta al segretario generale della Feneal Uil di Salerno, Patrizia Spinelli.
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Patrizia Spinelli su sicurezza sul lavoro a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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