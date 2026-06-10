Sicurezza sul lavoro, clamore a Salerno per gli esiti dei controlli in un grosso cantiere edile. Le considerazioni di Patrizia Spinelli

10/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Ha destato clamore la notizia dei controlli che ieri hanno fatto scattare sanzioni nei confronti di 13 imprese e alla sospensione di altre tre da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con i Carabinieri, all’interno di un grande cantiere edile nel centro cittadino di Salerno destinato alla realizzazione di abitazioni di prestigio.

Sono stati identificati 50 lavoratori e riscontrate diffuse e gravi irregolarità in materia di sicurezza e legislazione del lavoro. È stata inoltre individuata un’azienda che operava senza la “Patente a crediti”, in violazione del Testo Unico sulla Sicurezza. Una ditta è stata bloccata per aver impiegato personale in nero, con applicazione della maxi-sanzione e contestazioni per omessa formazione e mancata sorveglianza sanitaria. Le altre due sospensioni sono state disposte per gravi inadempienze sulla sicurezza, legate al pericolo di caduta dall’alto. Sanzionati anche il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e il Committente dei lavori, quest’ultimo per carenze negli obblighi di verifica e controllo.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ieri, anche i dati sugli incidenti mortali sui luoghi di lavoro: 22 i morti in Campania nei primi quattro mesi del 2026. Un dato superiore alla media nazionale di 8. La mappatura del rischio evidenzia criticità marcate nelle province di Salerno e Caserta che si collocano in zona rossa, con indici rispettivamente pari a 21,7 e 10,7. A fine aprile, la Campania registra quasi 6mila denunce di infortunio in occasione di lavoro. Con 4 vittime sui luoghi di lavoro, quello delle costruzioni è ad oggi il settore più colpito in Campania. Per tornare sulla questione sicurezza abbiamo chiesto un intervento in diretta al segretario generale della Feneal Uil di Salerno, Patrizia Spinelli.

Ascolta
Patrizia Spinelli su sicurezza sul lavoro a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Lascia un Commento