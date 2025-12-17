Sicurezza stradale, incontro in Prefettura. A Radio Alfa l’avv. Matteo Marchetti del Codacons

Sicurezza stradale, l’avv. Matteo Marchetti, presidente Codacons Campania, incontra il Prefetto di Salerno.
Sicurezza stradale, è un quadro preoccupante quello offerto dal territorio salernitano che registra un peggioramento su tutti i principali indicatori di rischio, posizionandosi tra le aree più esposte della Campania.
I numeri descrivono un trend in netta ascesa. Nel corso del 2024, gli incidenti che hanno causato lesioni a persone sono stati 2.650, segnando un incremento di 97 sinistri rispetto ai 2.553 dell’anno precedente. Il dato che desta maggiore preoccupazione, tuttavia, riguarda le perdite di vite umane: le vittime della strada sono passate da 52 a 61, con un aumento di nove unità in un solo anno.
Un tema affrontato anche dall’avv. Matteo Marchetti, presidente Codacons Campania, nell’incontro con il Prefetto di Salerno. Ecco l’intervista
