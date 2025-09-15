Sicurezza nelle scuole. Legambiente: “Da Salerno nessuna risposta”

15/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Il formulario inviato da Legambiente per valutare lo stato di sicurezza delle scuole salernitane nell’ambito di Ecosistema Scuola è stato rispedito al mittente senza risposta. Lo fa sapere l’associazione ambientalista che oggi ha presentato l’esito del report tenendo conto proprio delle risposte arrivate dai vari capoluoghi.

Anche Caserta non ha dato risposte sufficienti.

L’indagine per Avellino ha riguardato 21 edifici scolastici. Per Benevento, 19 edifici scolastici. Per Napoli, 125.

Secondo il report, in Campania la scuola pubblica continua a restare indietro su sicurezza edilizia scolastica, sostenibilità e servizi. Nella nostra regione, nel 2024 solo il 12% degli edifici dispone del certificato di agibilità, appena 11,7 % ha il collaudo statico. Si innalza la percentuale per quanto riguarda gli edifici con certificato prevenzione incendi: ben il 64%. Preoccupa la sicurezza dei solai, il cui crollo rappresenta ancora oggi la principale causa di incidenti nelle scuole italiane. Solo il 40% degli edifici scolastici ha beneficiato di indagini diagnostiche sui solai negli ultimi cinque anni. Gli interventi di messa in sicurezza dei solai sono stati ancora più limitati: solo il 15% degli edifici ne ha beneficiato a livello regionale.

Per Legambiente si tratta di una grave carenza di prevenzione. 

