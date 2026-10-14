Sicurezza nel Cilento, preoccupazione per due fatti di sangue nell’arco di 24 ore. La riflessione con Andrea Pellegrino

14/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Sale la preoccupazione per la sicurezza tra la Piana del Sele e il Cilento dopo i due fatti di sangue avvenuti a distanza di 24 ore l’uno dall’altro tra Capaccio-Paestum e Agropoli.

Il ferimento dell’ex assessore  lunedì mattina a Capaccio-Paestum e ieri mattina il fatto più grave con l’omicidio del metronotte ad Agropoli. Indagini serrate per individuare i responsabili e il movente. Abbiamo fatto una riflessione, questa mattina, con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera. 

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Ascolta
Andrea Pellegrino su fatti di sangue nel Cilento
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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