Sicurezza nel Cilento, preoccupazione per due fatti di sangue nell’arco di 24 ore. La riflessione con Andrea Pellegrino

Sale la preoccupazione per la sicurezza tra la Piana del Sele e il Cilento dopo i due fatti di sangue avvenuti a distanza di 24 ore l’uno dall’altro tra Capaccio-Paestum e Agropoli.
Il ferimento dell’ex assessore lunedì mattina a Capaccio-Paestum e ieri mattina il fatto più grave con l’omicidio del metronotte ad Agropoli. Indagini serrate per individuare i responsabili e il movente. Abbiamo fatto una riflessione, questa mattina, con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera.
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Andrea Pellegrino su fatti di sangue nel Cilento
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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