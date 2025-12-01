Sicurezza nei Pronto Soccorso, Asl Salerno assume due psicologi nei DEA

Importante intervento dell’Asl di Salerno contro il fenomeno delle aggressioni al personale nei Pronto Soccorso degli ospedali della provincia di Salerno.
Sono stati assunti due psicologi che saranno impiegati nei Dea di primo livello dell’Asl: Nocera-Pagani-Scafati, Eboli-Battipaglia-Roccadaspide, e Vallo della Lucania. A loro sarà affidato il compito di svolgere l’opera di prevenzione delle aggressioni nei confronti del personale attraverso l’accoglienza, l’informazione corretta ai familiari, e la presa in carico delle molte problematiche che presentano risvolti psicologici.
La presenza dei Servizi di psicologia di Base all’interno dei Pronto Soccorso aziendali costituisce un importante trait-d’union ospedale-territorio, prendendo in carico tutto quello che è socio-sanitario e non specificamente sanitario, orientandolo ad una presa in carico territoriale, e successivamente verso le Case di Comunità. Il Servizio di psicologia di Base diventa, quindi, anche un servizio-sentinella atto ad intercettare i bisogni di tipo territoriale.
Il Pronto soccorso è definito il “porto urbano dell’emergenza- urgenza” dove approdano pazienti e familiari che sperimentano situazioni di stress, con paura, panico e sensazione di perdita di controllo rispetto agli eventi. In tale contesto, una precoce assistenza psicologica permetterà all’individuo di elaborare l’esperienza traumatica, assicurando ai familiari un sostegno adeguato nel percorso assistenziale, aiutandoli a fronteggiare le angosce e il tempo di attesa, che resta uno dei principali motivi delle aggressioni.
Ne abbiamo parlato con la dottoressa Antonietta Grandinetti, direttore del Dipartimento dipendenze dell’Asl Salerno.
