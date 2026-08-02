Sicurezza dei bagnanti e tutela dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta, l’intervista ad Alberico Sorrentino

02/08/2026 Attualità Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Sicurezza dei bagnanti e tutela dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta sotto i riflettori.

Dopo le numerose segnalazioni sul transito e la sosta abusiva di barche a motore entro i 200 metri dalla costa alla Spiaggia della Molara, il gruppo di opposizione del comune di San Giovanni a Piro, Liberi di Scegliere, chiede controlli immediati e sanzioni.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale di minoranza, del gruppo liberi di scegliere, Alberico Sorrentino 
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Sorrentino su Infreschi e Masseta
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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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