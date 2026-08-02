Sicurezza dei bagnanti e tutela dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta, l’intervista ad Alberico Sorrentino

Sicurezza dei bagnanti e tutela dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta sotto i riflettori.
Dopo le numerose segnalazioni sul transito e la sosta abusiva di barche a motore entro i 200 metri dalla costa alla Spiaggia della Molara, il gruppo di opposizione del comune di San Giovanni a Piro, Liberi di Scegliere, chiede controlli immediati e sanzioni.
Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale di minoranza, del gruppo liberi di scegliere, Alberico Sorrentino
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Sorrentino su Infreschi e Masseta
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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